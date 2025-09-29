szeptember 29., hétfő

Hamarosan jön a mindent elborító szürkeség, unalmas esőkkel megspékelve

Bama.hu
Hamarosan jön a mindent elborító szürkeség, unalmas esőkkel megspékelve

Baranya vármegyében ma és holnap még csak-csak a szimpatikus arcát mutatja az ősz, hiszen nem lesz reménytelenül egyhangú az ég, nem esnek vég nélkül az esők, nem lesz torokszorító a köd, nem lesz olyan a kinti világ, hogy legszívesebben ki sem lépnénk az ajtón.
Szerdától azonban jön a mindent elsöprő szürkeség: az esőfelhők ugyanis kegyetlenül eltakarják a napot, így vár ránk egy olyan hét, amilyet még az ellenségeinknek sem kívánnánk.

 

