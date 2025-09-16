szeptember 16., kedd

Újra strandolhatunk? Nyári meleg érkezik Baranyába!

A baranyai hétvége igazi nyári élményt ígér: szombaton és vasárnap is ragyogó napsütésre számíthatunk. A hőmérséklet szombaton már 28 fok körül alakul, így a szabadtéri programok kedvelői bátran tervezhetnek kirándulást vagy vízparti pihenést, ideális lesz a hétvégi időjárás ezekhez.

Bama.hu

A köpönyeg.hu előrejelzése szerint a hétvégi napokban Baranyában nyári meleg várható – szinte felhőtlen égbolt várható. Szombaton 28, vasárnap pedig 30 fokos csúcshőmérséklet is előfordulhat, miközben a szél enyhe marad, mindössze 12–13 km/h körüli sebességgel. A csapadék esélye elhanyagolható, így a hétvégi időjárás tökéletes alkalmat teremthet arra, hogy szabadtéri kikapcsolódást szervezzünk.

hétvégi időjárás Pécs
Szokatlan lesz a hétvégi időjárás – érdemes kihasználni
Fotó: MW

Svédországban nyáron sincsen ilyen idő

A kellemes meleg nemcsak a nappali órákban lesz érezhető, hanem estére is megmarad, így a szabadtéri rendezvények és esti séták ideális körülmények között zajlanak. A napsütéses órák száma is kedvező, ami a kertben, teraszon vagy városi séták során különösen jól jön a pihenni vágyóknak.

A meteorológusok kiemelik, hogy a hétvégi időjárás különösen alkalmas a sportolásra, kirándulásra, kerékpározásra vagy akár rövid városi kiruccanásokra – szeptember 17-én indul a Pécsi Napok. Érdemes kihasználni a szokatlanul meleg szeptemberi napokat, hiszen a következő hét elején már visszatérhetnek a felhős, csapadékosabb időszakok.

Használjuk ki a hétvégi időjárást!

Baranyában tehát a hétvégén nyugodtan tervezhetnek kültéri programokat, hiszen a napsütés és a magas hőmérséklet biztosítja a tökéletes kikapcsolódást a természetben és a városban egyaránt. A köpönyeg.hu előrejelzése szerint a hőhullám rövid, de élvezetes időszakot kínál mindenkinek, aki a szabadban szeretné tölteni a hétvégéjét.

 

