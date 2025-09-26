szeptember 26., péntek

Napsütés, eső, szél

2 órája

Ne tervezz programot, amíg ezt nem olvastad: így alakul a hétvégi időjárás

Beköszöntött az ősz, és ezzel együtt új hangulatot hoznak a következő napok is. A hétvégi időjárás kifejezetten változatosnak ígérkezik: lesz benne napsütés és borongósabb, esős időszak is, így mindenki megtalálhatja a kedvére való programot, akár a természetben, akár otthon.

Bama.hu

A Köpönyeg oldalán megjelent friss előrejelzése szerint a hétvégi időjárás változatos képet mutat: szombaton a nap gyakran előbújik a felhők mögül, ám helyenként tartósan borongós maradhat az ég, és kisebb záporok sem kizártak.

Irány az erdő, túrázásnak kedvez a hétvégi időjárás
Irány az erdő, túrázásnak kedvez a hétvégi időjárás

Így alakul a hétvégi időjárás

Szombaton a nap többször kibukkan a felhők mögül, bár helyenként tartósan borongós maradhat az ég, és egy-egy kisebb zápor sem kizárt. Hajnalban 9–14 fok között alakul a hőmérséklet, délután viszont 15–21 fokig melegszik a levegő. Ez éppen ideális ahhoz, hogy egy könnyű dzsekiben elinduljunk kirándulni, miközben nem kell tartanunk a nyári melegtől.

Vasárnap már több felhő gyűlik fölénk, és főként északkeleten fordulhat elő eső, zápor. A legtöbb helyen azonban száraz marad az idő, a szél is gyengébb lesz, így igazán kellemes, nyugodt napnak ígérkezik. A reggeli 7–12 fokos hőmérséklet után délután 16–22 fok várható – ez a klasszikus, üdítő őszi idő.

Túrára fel!

A természetjárók most végre előkaphatják a túrabakancsot: a friss levegő, a színesedő falevelek és a ropogó avar garantáltan feltölti a testet és a lelket. Ugyanakkor azoknak sem kell csalódniuk, akik inkább otthon maradnának. A korai sötétedés, az időnkénti borongós égbolt tökéletes indok egy kuckózós naphoz, egy jó könyvvel vagy filmmel.

Összességében a hétvége időjárása olyan lesz, mintha mindenkinek a kedvében akarna járni. Legyen szó aktív kikapcsolódásról vagy pihenésről, mindenki találhat magának megfelelő programot – a részletekért érdemes követni a koponyeg.hu folyamatosan frissülő előrejelzéseit.

 

A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
