Hihetetlen égi jelenséget láthatunk vasárnap! Jön a holdfogyatkozás!

Vasárnap érdemes lesz az eget figyelni, hiszen ritka égi esemény bontakozik ki: a Hold teljesen a Föld árnyékába kerül, és vöröses árnyalatot ölt. A teljes holdfogyatkozás este 19:31-kor kezdődik, maximumát 20:12-kor éri el, és egészen 20:53-ig tart majd. Ezután a részleges szakasz még több, mint egy órán át követhető lesz, így azok is láthatják, akik később tekintenek fel az égre.

Nézzük vasárnap az éjszakai eget: holdfogyatkozást láthatunk!

Fotó: MW

A Hold különleges színe a Föld légkörének köszönhető: a rövidebb hullámhosszú fények kiszűrődnek, míg a hosszabb, vöröses sugarak eljutnak a Holdig, ezért ragyog fel sejtelmes árnyalatban. Ez a jelenség ugyanazon a fizikai elven alapul, mint a naplementék színe, így a misztikus hatás ellenére teljesen természetes.

Teljes holdfogyatkozás: itt nézhetjük Baranya vármegyében

Baranyában az égi jelenség észleléshez érdemes olyan helyet keresni, ahol a keleti horizont kitakarásmentes. A Mecsek magaslatai, például a Misina-tető, kiváló kilátást nyújthatnak, de a települések peremén, a városi fényektől távolabb is jó eséllyel élvezhető lesz a látvány. A legfontosabb, hogy időben érkezzünk a választott helyszínre, hiszen a legszebb fázis rövid ideig tart.

A teljes holdfogyatkozás megfigyeléséhez nincs szükség távcsőre, a szabad szem is elegendő. Ha az ég tiszta marad, vasárnap este bárki részese lehet ennek a különleges égi színháznak.