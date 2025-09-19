szeptember 19., péntek

2 órája

Marad az indiánnyár? Ilyen lesz az időjárás egészen szerdáig

Címkék#időjárás#Meteo Mecsek#indiánnyár

A Meteo Mecsek csapatának időjárás előrejelzése szerint jön az indiánnyár. De meddig kényeztet el mindenkit az időjárás?

Bama.hu

Mint írták, az időjárás tekintetében szombaton is a napsütésé lesz a főszerep, a délkeleti szél mérsékelt marad.

időjárás
Ilyen lesz az időjárás szerdáig.
Fotó: MW

Vasárnap sem zavarja felhő a napsütést, derült időnk lesz. Újból elérjük a 30 fokot. A délkeleti szél mérsékelt lesz.

Hétfőn is sokat fog sütni a nap, de kevés felhő már lehet az égen. A délkeleti szél mérsékelt marad.

Kedden hajnalban még derült időnk lesz, majd nyugat felől megnövekszik a felhőzet, de csapadék nem várható. A délnyugati szél megélénkül. Az esti óráktól északnyugat felől többfelé ered el az eső, záporok és zivatarok alakulnak ki. Markáns lehűlés körvonalazódik.

Időjárás: szerdán markáns front érkezik

Mostani előrejelzések szerint szerdán egy markáns hidegfront éri el a térséget, záporok és zivatarok mellett tartós eső is várható. Jelentős lehűlés körvonalazódik. Az északnyugati szél időnként megélénkül - közölte a Meteo Mecsek csapata.

 

