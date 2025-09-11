Időjárás Pécs és Baranya: ha ezt elolvassa, egészen jövő szerdáig képben lesz!

A csütörtök délutáni előrejelzés szerint előfordulhat, hogy gyenge záporokat hoz a térségbe az időjárás. Estére fokozatosan szakadozni kezd a felhőzet. A nyugati szél mérsékelt lesz.

Megváltozik az időjárás Pécs környékén: jön a hidegfront

Fotó: MW

Péntek hajnalban is köd és párafoltok képződhetnek, de csak kevés felhő lesz az égen. Délután megnövekednek a gomolyfelhők, de esni nem fog. A változó irányú szél gyenge lesz.

Ilyen időjárás várható hétvégén, majd a jövő hét közepéig

Szombaton változóan felhős időnk lesz, több-kevesebb napsütésre is számíthatunk. A késő esti órákban hidegfront éri el térséget. A keleti szél mérsékelt marad.

Vasárnap egy hidegfront robog át felettünk, számottevő eső maximum lokálisan eshet. Az északnyugati szél megélénkül, több fokot esik vissza a hőmérséklet.

Hétfőn zavartalanul napos időnk lesz. Az északnyugati szél méréskelt marad.

Kedden hajnalban még napos lesz az idő, majd egy felhősáv vonul át felettünk, csapadék nem várható. Az északnyugati szél mérsékelt marad.

Szerdán alapvetően napos időnk lesz, csak egy-egy felhő lehet az égen. A déli szél megélénkül - jósolja a Meteo Mecsek előrejelzése.