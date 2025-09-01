szeptember 1., hétfő

Változékony hét

Időjárás Pécs és Baranya térségében: mi vár ránk szeptember első hetében?

#hőmérséklet#időjárás#Mecsek#eső

Milyen idő vár ránk szeptember első hetében? Előreláthatólag az időjárás Pécs és Baranya térségében rendkívül változékony lesz, mutatjuk a részleteket, és hogy hogyan érinti ez a hétköznapjainkat, szabadidős terveinket!

Bama.hu

Szeptember 1-jétől Pécsen és Baranya megyében a hét elején nyáriasan meleg, napsütéses időre számíthatunk. A hőmérséklet nappal 27–32 °C között alakul, míg éjszaka 10–18 °C között hűl a levegő. A hét első napjai ideálisak a szabadtéri programokra, így a horgászok, túrázók és kerékpárosok is kényelmesen élvezhetik a friss levegőt.

  • Horgászok figyelem! A szeptember 1-2-i napok szélcsendesek, így tökéletesek a Mecsek tavainál és patakjainál történő horgászatra. A hidegfront, ami szeptember 3-án érkezhet, azonban a halak mozgását befolyásolhatja, ezért érdemes a hét eleji időszakot kihasználni.

A hét második napján, szeptember 2-án a felhőzet fokozódhat, de csapadék nem valószínű. Ez kedvez a városi közlekedésnek: az autósoknak és kerékpárosoknak száraz, biztonságos útviszonyokat biztosít. A nappali hőmérséklet továbbra is 28 °C körül alakul.

  • Kirándulóknak és túrázóknak: szeptember 1–4 között a Mecsek remek célpont, a Király-tető vagy a Pécsi Állatkert látogatása kellemes élmény lesz. A hét közepén érkező hidegfront miatt viszont érdemes rétegesen öltözködni, mert a reggeli órák hűvösek lehetnek, míg a napközbeni hőmérséklet még mindig 25–28 °C körüli.

Szeptember 3-án egy hidegfront érkezhet, ami megnövekvő gomolyfelhő-képződést, záporokat és esetleges zivatarokat hozhat. A közlekedőknek ebben az időszakban érdemes hosszabb menetidővel számolni, az utak csúszóssá válhatnak.

A hét második felében, szeptember 4-6. között ismét meleg, napsütéses idő várható, 28–30 °C közötti nappali hőmérséklettel és 15–18 °C közötti éjszakai hőmérséklettel. Ez tökéletesen alkalmas szabadtéri sportokra, piknikezésre, kirándulásra, vagy akár a városi sétákra is.

Összegzés: Az időjárás Pécs környékén a hét első felében kedvez a szabadidős tevékenységeknek, a közlekedésnek és a horgászatnak. A hét közepén egy hidegfront hozhat csapadékot és kissé hűvösebb időt, majd a hét végére ismét visszatér a nyárias meleg, napsütéses idő.

Források: Köpönyeg.hu, Meteo Mecsek

 

A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
