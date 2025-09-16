Viszlát, nyár?
40 perce
Időjárás Pécs: bekeményít a hidegfront, erre nem számítottunk
Az időjárás Pécs és térségében ma zordabb arcát mutatja.
Illusztráció
Forrás: Shutterstock
Fotó: sunfe
Baranya vármegyében ma egy északnyugat felől érkező hidegfront, illetve a hozzá tartozó csapadékmező okoz ismét változékonyságot és időről időre felélénkülő északi irányú szelet. Délután szórványosan várható csapadék.
A legvalószínűbb folytatás: szerdán az átvonuló hidegfront mögötti szeles, mérsékelten meleg, az évszakos átlagnak megfelelő hőmérsékletű, változóan felhős-napos időjárás ígérkezik. Csütörtökön a hajnali hideg, foltokban kissé párás kezdést követően nyugodt, napos-fátyolfelhős, melegedő időre van kilátás.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre