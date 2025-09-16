szeptember 16., kedd

Viszlát, nyár?

Időjárás Pécs: bekeményít a hidegfront, erre nem számítottunk

Az időjárás Pécs és térségében ma zordabb arcát mutatja.

Baranya vármegyében ma egy északnyugat felől érkező hidegfront, illetve a hozzá tartozó csapadékmező okoz ismét változékonyságot és időről időre felélénkülő északi irányú szelet. Délután szórványosan várható csapadék.

A legvalószínűbb folytatás: szerdán az átvonuló hidegfront mögötti szeles, mérsékelten meleg, az évszakos átlagnak megfelelő hőmérsékletű, változóan felhős-napos időjárás ígérkezik. Csütörtökön a hajnali hideg, foltokban kissé párás kezdést követően nyugodt, napos-fátyolfelhős, melegedő időre van kilátás.

 

