Időjárás Pécs: bekeményít a hidegfront, erre nem számítottunk

Baranya vármegyében ma egy északnyugat felől érkező hidegfront, illetve a hozzá tartozó csapadékmező okoz ismét változékonyságot és időről időre felélénkülő északi irányú szelet. Délután szórványosan várható csapadék.

A legvalószínűbb folytatás: szerdán az átvonuló hidegfront mögötti szeles, mérsékelten meleg, az évszakos átlagnak megfelelő hőmérsékletű, változóan felhős-napos időjárás ígérkezik. Csütörtökön a hajnali hideg, foltokban kissé párás kezdést követően nyugodt, napos-fátyolfelhős, melegedő időre van kilátás.