Időjárás Pécs: Eloszlatja a párát a nap

Baranya vármegyében ma a reggeli órákban és a délelőtt első felében többfelé előforduló párásság, illetve abból kialakuló, vékonyodó rétegfelhőzet zavarhatja a napsütést, majd várhatóan kitisztul az égbolt. Délután a napsütésé lesz a főszerep.

A legvalószínűbb folytatás: szombaton délelőtt lecsökken a felhőzet, majd napos, fátyolfelhős, gyengén gomolyfelhős idő alakul ki. Meleg, fülledt idő várható. Vasárnapra az átvonuló hidegfront okoz szeles, hűvös, felhős, esős időt

 

