szeptember 18., csütörtök

Diána névnap

24°
+21
+11
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Oda kell figyelni

1 órája

Időjárás Pécs: forró hétvége közeleg Baranyában

Címkék#zápor#időjárás#kánikula#zivatar#hőség

Mutatjuk a Koponyeg.hu és az AccuWeather előrejelzését. Az időjárás Pécs térségében hétvégén kánikulát, erős UV-sugárzást és helyi zivatarokat hozhat.

Bóka Máté Ciprián
Időjárás Pécs: forró hétvége közeleg Baranyában

Mindenkit megvisel a súlyos hőség, figyeljünk magunkra!

Fotó: MW

Az időjárás Pécs térségében a hétvégén különösen izgalmas lesz. A pénteki napon még előfordulhatnak záporok, de szombatra és vasárnapra már igazi nyári kánikula érkezik. A Köpönyeg és az AccuWeather egyaránt figyelmeztet: az időjárás Pécsen hétvégén nemcsak forró, hanem az UV-szint miatt veszélyes is lehet.

Az időjárás Pécs városában még ősszel is nagyon nagyot tud hozni
Az időjárás Pécsen a hétvégén nagyon komoly nyarat hoz
Fotó: MW

Köpönyeg.hu: ez uralja a vármegyét

A Köpönyeg.hu előrejelzése szerint pénteken még előfordulhatnak zivatarok, de a hétvége két napján napos, derült idő várható Baranya vármegyében. Az időjárás kedvez a szabadtéri programoknak, ha nem feledkezünk meg a fényvédelemről.

AccuWeather: figyelmeztetés a hőségre és az UV-szintre

Az AccuWeather részletes előrejelzése megerősíti: szombaton és vasárnap 28–30 °C közötti nappali maximumok várhatók. A hőség mellett az UV-index is magasra ugrik, ami különösen a déli órákban jelent komoly kockázatot.

Időjárás Pécsen: a forróságban figyeljünk

Napvédelem kötelező: kalap, fényvédő krém, világos ruha.

Szombat és vasárnap programtipp: kirándulás a Mecsekben, strandolás vagy grillezés – de déltől inkább árnyékban!

Az időjárás Baranya vármegyében a hétvégén kettősséget mutat: pénteken még jöhetnek zivatarok, de szombattól berobban a nyár, 30 fok körüli nappali hőséggel és perzselő UV-szinttel. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu