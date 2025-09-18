Időjárás Pécs: forró hétvége közeleg Baranyában

Az időjárás Pécs térségében a hétvégén különösen izgalmas lesz. A pénteki napon még előfordulhatnak záporok, de szombatra és vasárnapra már igazi nyári kánikula érkezik. A Köpönyeg és az AccuWeather egyaránt figyelmeztet: az időjárás Pécsen hétvégén nemcsak forró, hanem az UV-szint miatt veszélyes is lehet.

Az időjárás Pécsen a hétvégén nagyon komoly nyarat hoz

Fotó: MW

Köpönyeg.hu: ez uralja a vármegyét

A Köpönyeg.hu előrejelzése szerint pénteken még előfordulhatnak zivatarok, de a hétvége két napján napos, derült idő várható Baranya vármegyében. Az időjárás kedvez a szabadtéri programoknak, ha nem feledkezünk meg a fényvédelemről.

AccuWeather: figyelmeztetés a hőségre és az UV-szintre

Az AccuWeather részletes előrejelzése megerősíti: szombaton és vasárnap 28–30 °C közötti nappali maximumok várhatók. A hőség mellett az UV-index is magasra ugrik, ami különösen a déli órákban jelent komoly kockázatot.

Időjárás Pécsen: a forróságban figyeljünk

Napvédelem kötelező: kalap, fényvédő krém, világos ruha.

Szombat és vasárnap programtipp: kirándulás a Mecsekben, strandolás vagy grillezés – de déltől inkább árnyékban!

Az időjárás Baranya vármegyében a hétvégén kettősséget mutat: pénteken még jöhetnek zivatarok, de szombattól berobban a nyár, 30 fok körüli nappali hőséggel és perzselő UV-szinttel.