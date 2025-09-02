Készüljünk a hidegfrontra, ennyire fog csökkenni a hőmérséklet Pécsen

Kedden még nyárias az időjárás Pécsen és környékén: hajnalban 14–16 fokos minimumokkal indult a nap, a reggeli órákban derült volt az égbolt. Délelőtt megélénkült az északnyugati szél, majd dél felől fokozatosan felhősödés kezdődik. A délutáni órákban már nagyrészt borult lesz az ég, de csapadékra nem kell számítani az előrejelzés szerint. A levegő 29–31 fokig melegszik, így a hőség még kitart. Estére 20 fok körül alakul a hőmérséklet, a szél élénk marad, miközben egy közeledő hidegfront már érezteti hatását.

Megváltozik az időjárás Pécs környékén: jön a hidegfront!

Szerda hajnalban meg is érkezik a hidegfront délnyugat felől, esővel, záporokkal és kisebb zivatarokkal. Bár heves viharokra nem kell számítani, a csapadékos idő a reggeli órákig velünk marad. A hőmérséklet kora hajnalban 15–17 fok között alakul, az északnyugati szél időnként megélénkül. Délelőtt a záporok fokozatosan szórványossá válnak, de a változékony légmozgás miatt továbbra is érezhető lesz a front hatása.

A délutáni órákban helyenként ismét kialakulhatnak kisebb zivatarok, ám ezek sem lesznek hevesek. A nappali felmelegedés már visszafogottabb: 24–26 fokos maximum várható, ami jelentős visszaesést jelent a keddi csúcsértékhez képest. Estére mérséklődik a szél és csökken a felhőzet, a minimum hőmérséklet 15 fok környékén marad.