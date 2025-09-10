Durva lesz, készüljünk fel! Hamarosan leszakad az ég

Ne csapjon be senkit a szerda délelőtti kellemes őszies meleg. Az időjárás-előrejelzéseket böngészve már néhány napja számíthattunk arra, hogy kedd este, és a szerdai napon szükség lesz az esernyőre, esőkabátra. Kedd késő este valóban esett Baranya vármegye egy részén, de végül csak kevés csapadék hullott. Nem úgy szerda délután! Még a nemzetközi oldal, a BBC Weather térképe is jelzi, hogy Dél Dunántúl fele hatalmas zivatar közeledik.

Hatalmas esőt hoz a délutáni időjárás

Fotó: Huszár Márk

A Meteo Mecsek is figyelmeztette a baranyaiakat, hogy a délután első felében még marad az erősen felhős-borult idő, majd a délután második felétől egy csapadékrendszer érkezik fölénk. Ahogy írták, lokálisan rövid idő alatt akár 15-20 mm eső is lehullhat, villámlásra is számítani kell. Hideg azonban ekkor sem lesz.

– A hőmérséklet maximuma 25 és 27 fok között alakul, de a tartósan csapadékos területeken pár fokkal hűvösebb is lehet – fogalmaztak.

A zivataros időjárás kettős fronthatást hoz

Azok is készüljenek fel, akik érzékenyek a frontokra, ugyanis a Köpönyeg szerint kettős fronthatás terheli szervezetünket.

– A megfigyelések szerint a hidegfrontra érzékenyeknél a görcsös panaszok fokozódnak, egyre erősödő fejfájás alakulhat ki, valamint a stroke kialakulásának kockázata is fokozottabb lehet. Sokaknál jelentkezhet fejfájás, fáradtságérzet, álmatlanság, csökkenhet a teljesítőképességük – írták.