Itt a nyár utolsó ajándéka – vasárnap még 31 fok, aztán jön a hidegzuhany!

És hogy miért érdemes kihasználni ezt a napot? Mert ez lesz a nyár utolsó nagy ajándéka – csillagászatilag is véget ér a szezon, és a következő hétvégén már jóval hűvösebb, esős időjárás érkezik. A 30 fokos napsütés helyét átveszi a 17–20 fok körüli, szeles, gyakran esős ősz.

Szóval ha lehet, töltsd a vasárnapot a szabadban, mert hamarosan tényleg más világ kezdődik.