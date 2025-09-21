szeptember 21., vasárnap

Itt a nyár utolsó ajándéka – vasárnap még 31 fok, aztán jön a hidegzuhany!

Ha még nem búcsúztál el a nyártól, akkor vasárnap lesz rá az utolsó tökéletes alkalom!

Itt a nyár utolsó ajándéka – vasárnap még 31 fok, aztán jön a hidegzuhany!

A Köpönyeg előrejelzése szerint napos, derűs idő várható, csapadék nélkül. A hőmérséklet napközben eléri a 31 °C-ot, ami már-már kánikulai hangulatot idéz, éjszakára viszont kellemes 16 °C-ra hűl le a levegő. Gyenge, 13 km/h körüli szél fújhat, ami inkább csak felfrissít a nyárias melegben.

És hogy miért érdemes kihasználni ezt a napot? Mert ez lesz a nyár utolsó nagy ajándéka – csillagászatilag is véget ér a szezon, és a következő hétvégén már jóval hűvösebb, esős időjárás érkezik. A 30 fokos napsütés helyét átveszi a 17–20 fok körüli, szeles, gyakran esős ősz.

Szóval ha lehet, töltsd a vasárnapot a szabadban, mert hamarosan tényleg más világ kezdődik.

 

