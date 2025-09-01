UFO-k a városban
1 órája
Itt vannak a földönkívüliek? Különös fényjáték Pécs egén (VIDEÓ)
Az éjjeli időjárási viszonyok miatt különösen szépen látszódott a fényjáték.
Forrás: Olvasói fotó
Olvasónktól kaptuk a videót a szombat éjszakai fényjátékról a pécsi Király utcából, ami elsőre megrémítette őt − nem kell megijedni, azt már most leszögezhetjük, hogy nem a földönkívüliek érkeztek meg hozzánk.
Sokkal valószínűbb magyarázat, hogy valamelyik közeli épületen lévő reflektorok fénye látszódott az égen, ennek különösen kedvezett az éjszakai időjárás és a felhős ég. Egyelőre tehát nem kell készülnünk a találkozásra.
