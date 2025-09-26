Kínoz a kettős fronthatás – miért érezzük ma rosszabbul magunkat?

A Köpönyeg.hu előrejelzése alapján Pécs és Baranya térségében szeptember 26-tól enyhén változékony, de összességében kiegyensúlyozott őszi idő várható.

Szeptember 26–27.: szelesebb, helyenként csapadékos idő, nappal 20–21 °C, éjjel 9–10 °C körüli hőmérséklettel.

Szeptember 28–29.: kissé hűvösebb (19 °C), változóan felhős, többnyire száraz idő.

Szeptember 30. – október 6.: naposabb, nyugodtabb periódus, jellemzően 20–21 °C-os nappali maximumokkal és 9–10 °C-os minimumokkal. Október elején ismét előfordulhatnak záporok, de a hőmérséklet stabilan enyhe marad.

A pénteki napon, szeptember 26-án azonban csütörtökhöz hasonlóan kettős fronthatás várható.

Kettős fronthatás – miért érezzük magunkat rosszabbul?

Amikor hideg- és melegfront egyszerre vagy egymást követően vonul át, a szervezetnek nehéz alkalmazkodnia. Ez a kettős fronthatás, ami sokaknál kellemetlen tüneteket okoz. Gyakoribb ilyenkor a fejfájás, a migrén, a fáradékonyság, sőt szédülést és vérnyomás-ingadozást is tapasztalhatunk. Az ízületi- és reumás fájdalmak is erősödhetnek, ráadásul a koncentráció is romlik, ami miatt több a baleset.

A frontra különösen érzékenyek az idősek, a szív- és érrendszeri betegséggel élők, valamint a gyerekek. Ha tudjuk, hogy érzékenyen reagálunk, érdemes ilyenkor többet pihenni, könnyebb ételeket fogyasztani, és kerülni a túlzott fizikai megterhelést.