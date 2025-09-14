Lőttek a hétvégi programnak: kegyetlen időnk lesz vasárnap

Várható időjárás Baranyában (forrás: köpönyeg.hu)

Vasárnap

Nyugat, délnyugat felől beborul az ég, és sokfelé várható eső, zápor, zivatar. Kiadós csapadék is eshet. Késő délután, estefelé csökken nyugat felől a felhőzet. 20-22 fok köré esik vissza a hőmérséklet. Igazi kora őszi napunk lesz.

Hétfő

A párásság megszűnése után sok napsütésre van kilátás, már nem lesz csapadék. Reggel 12, délután 25 fok körül mozog a hőmérséklet.

Kedd

Sok napsütés valószínű, csak estétől növekszik meg a felhőzet, és ekkortól már csapadék is előfordulhat. 25 és 29 fok közötti nyárias meleg várható.

Szerda

Borongós idő ígérkezik, a nap első felében szórványos záporesőkkel. 19 és 25 fok között alakulhat a csúcsérték.

Orvosmeteorológia

Számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik.