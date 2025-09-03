szeptember 3., szerda

Ma újra bekacsint az ősz, és nem is ejt foglyokat

Szeptember elején járunk, és most már tényleg ősziesre fordul az idő – jönnek az esők, és teljes erőből támadnak.

Abban mindenki egyetért, hogy szeptemberben olyan nagyon nem kell meglepődnünk, ha jön az eső. Ennek ellenére azt kell mondanunk: kicsit elszoktunk már erről. Jó, augusztus vége nem volt éppen nyárias, de amióta szeptembert írunk, mintha megint nyár lenne, de úgy tiszta erőből.

De igazából eddig tartott a vidámságunk: az előrejelzések szerint ugyanis jön a ború, jönnek az esők, a szél is támad, tehát jobb, ha úgy készülünk, hogy most már tényleg ősz lesz. De úgy tiszta erőből.    

 

