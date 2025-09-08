Időjárás
4 órája
Marad a furcsa idő – szeptember igazából nem is hónap, hanem évszak!
Olyan az idő, hogy simán megértjük, ha valaki szeptemberre azt mondja, hogy nem is hónap, hanem igazából egy önálló évszak.
Baranya vármegyében ma és holnap marad a különleges, hogy azt ne mondjuk, szürreális őszies idő: hajnalban, amikor nekivágunk a napnak, még mindenképpen kell legalább egy könnyű pulcsi, dél körül pedig olyan melegünk van, mintha minimum nyár közepe lenne.
A legvalószínűbb folytatás: nagyjából a hét végéig nem lesz jelentős változás, ne számoljunk esőkkel, viharokkal, semmi ilyesmivel, marad a nyárias ősz, amit amúgy nagyon szeretünk.
