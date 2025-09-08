Marad a furcsa idő – szeptember igazából nem is hónap, hanem évszak!

Baranya vármegyében ma és holnap marad a különleges, hogy azt ne mondjuk, szürreális őszies idő: hajnalban, amikor nekivágunk a napnak, még mindenképpen kell legalább egy könnyű pulcsi, dél körül pedig olyan melegünk van, mintha minimum nyár közepe lenne.

A legvalószínűbb folytatás: nagyjából a hét végéig nem lesz jelentős változás, ne számoljunk esőkkel, viharokkal, semmi ilyesmivel, marad a nyárias ősz, amit amúgy nagyon szeretünk.