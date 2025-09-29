Megérkezett az első hó, ráadásul hazánktól nem messze (FOTÓK)

Hargita megyébe is megérkezett az első hó: a Székelyudvarhelytől körülbelül 40 kilométerre található Madarasi Hargita kifehéredett. A közelmúltban számoltunk be arról, hogy az olasz Alpok területén volt először havazás Európában, most pedig a magyar határtól nem messze is „beköszöntött a tél”.