Most akkor lesz eső vagy nem lesz?

Az elmúlt napok időjárás-előrejelzési arról szóltak, hogy jön az igazi őszi zivatar, több milliméter esővel, lehűléssel. Ennek ellenére Baranya vármegye nagy részén nem (vagy csak nagyon kevés) eső esett. S különösen hideg sincs napközben. Mi várható?

Tóth Viktória
Ugyan csütörtök reggel el lehetett viselni egy vékony kabátot vagy mellényt, a nap folyamán már kellemes őszi idő volt tapasztalható.

A Meteo Mecsek előrejelzése szerint délután erősen felhős-borult időnk lesz, gyenge záporok előfordulhatnak. A hőmérséklet maximuma 18 és 20 fok között alakul. Este elszórt záporok lehetnek, de számottevő eső nem várható, a hőmérséklet 15 fok alatt alakul, hűvös lesz.

Pénteken hajnalban többfelé nyílnak meg az égi csapok, gyenge eső, illetve záporok alakulhatnak ki, de jelentős mennyiség nem várható. Erősen felhős-borult lesz az ég. A keleti szél időnként megélénkül. A hőmérséklet 11 és 13 fok között alakulhat. Délelőtt folytatódik az erősen felhős, gyenge esős idő, a keleti szél élénk marad – fogalmaztak. Péntekre tehát azért még készítsük be az esernyőt!

 

