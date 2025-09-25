Most akkor lesz eső vagy nem lesz?

Ugyan csütörtök reggel el lehetett viselni egy vékony kabátot vagy mellényt, a nap folyamán már kellemes őszi idő volt tapasztalható.

A Meteo Mecsek előrejelzése szerint délután erősen felhős-borult időnk lesz, gyenge záporok előfordulhatnak. A hőmérséklet maximuma 18 és 20 fok között alakul. Este elszórt záporok lehetnek, de számottevő eső nem várható, a hőmérséklet 15 fok alatt alakul, hűvös lesz.

– Pénteken hajnalban többfelé nyílnak meg az égi csapok, gyenge eső, illetve záporok alakulhatnak ki, de jelentős mennyiség nem várható. Erősen felhős-borult lesz az ég. A keleti szél időnként megélénkül. A hőmérséklet 11 és 13 fok között alakulhat. Délelőtt folytatódik az erősen felhős, gyenge esős idő, a keleti szél élénk marad – fogalmaztak. Péntekre tehát azért még készítsük be az esernyőt!