1 órája
Mutatjuk, hogy milyen idő vár ránk szeptember első hétvégéjén
Péntek estefelé újabb széteső hidegfront érinti térségünket, de jelentős csapadék és hőmérséklet-változás nem várható. Marad az átlagosnál melegebb idő – írja a met.hu.
Forrás: MW
Fotó: Kovács Liliána
Várható időjárás Baranyában
Péntek
A napsütést délután felhősödés követi, miközben az északnyugati szél is egyre többfelé megerősödik. Elszórtan fordul elő zápor, zivatar. 30 és 35 fok közötti országos hőségre van kilátás.
Szombat
Nyugaton már ragyogó napsütés lesz, míg keleten még záporok fordulnak elő a gomolyokból. Az eleinte erős északnyugati szél délutánra mérséklődik. 29 fok körüli értékeket mérhetünk.
Vasárnap
Napos, gomolyfelhős idő ígérkezik. Csak néhol fordul elő csapadék. Reggel 15, délután 29 fok körüli maximumok várhatók.
Orvosmeteorológia
Számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik.