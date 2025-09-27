szeptember 27., szombat

Nézzünk ki az ablakon – igen, ilyen szürke lesz az idő ezen a hétvégén (De ajánlunk zenét, aláfestőnek!)

Nagyon úgy fest, hogy nem ezen a hétvégén fogunk lebarnulni az indián nyárban: a felhők uralkodnak, az esők bekacsintanak.

Persze tudtuk, hogy véget érnek a kellemes napok, de azért még el tudtuk volna egy kicsit viselni. Az azonban, hogy 20 fok alá beesik a higanyszál, egyértelműen azt jelzi, hogy nem fogunk most nagyokat sétálni, arcunkat a nap felé fordítva. 

De mindegy már, lássuk meg ebben is a jót: megnézhetünk egy csomó sorozatot, bepótolhatjuk a lemaradást a könyvek terén, sőt, még jó zenéket is hallgathatunk. Például ilyeneket:

 

  

 

