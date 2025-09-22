szeptember 22., hétfő

Kezdődik a csillagászati ősz

2 órája

Nincs visszaút, megállíthatatlanul rövidülnek a nappalok

Szeptember 22-én, hétfő 20 óra 19 perckor csillagászati értelemben is megkezdődik az ősz - emlékeztetett hétfőn a HungaroMet a honlapján.

Bama.hu
Mint írták, Már nincs visszaút, megállíthatatlanul rövidülnek a nappalok, s a sötétség egyre nagyobb szeletet hódít el napjainkból. Teszi ezt egészen decemberig, amikor új lendülettel a fény megint utat tör magának.

Ebben az évben szeptember 22-én ünnepelhetjük az őszi napéjegyenlőséget, a csillagászati ősz kezdetét. Mert, hogy ez az időszak ünnep, legalábbis régen az volt. Őseink ilyenkor hálát adtak a természet bőkezű ajándékaiért, a termények sokaságáért. A Nap éppen 90 fok magasan delel az Egyenlítő felett, így a nappal és az éjszaka is ugyanolyan hosszúságú ezen a napon.

Jön az óraátállítás

Ahogy korábban megírtuk, október utolsó vasárnapján hajnali 3 órakor az órákat vissza kell állítani 2-re. Az óraátállítás célja eredetileg az volt, hogy jobban kihasználjuk a természetes fényt, ám napjainkban egyre több vita övezi, mennyire van még értelme. A reggelek világosabbak lesznek, ami sokaknak könnyebbé teheti az ébredést, viszont este jóval korábban sötétedik, így a délutáni szabadidő vagy a kinti munkák rövidülnek. 

 

 

