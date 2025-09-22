szeptember 22., hétfő

Nyaralós hangulat után hirtelen fordulat – jön a lehűlés Baranyában

Baranya vármegyében hétfőn még igazi, nyárias idő köszönt be: a hőmérő higanyszála délutánra elérheti a 30 Celsius-fokot, míg a hajnalok 14 fok körüli minimumot hoznak. A szél sem lesz különösebben zavaró, legfeljebb 10–15 km/órás lökések fordulhatnak elő, csapadék azonban nem várható – így sokan bátran tervezhetnek szabadtéri programokat a hét első napjára.

A jó idő azonban nem tart sokáig. A meteorológusok előrejelzése szerint már keddtől markáns lehűlés veszi kezdetét. Kedden még 25 fok körül alakul a csúcshőmérséklet, de szerdán már csak 21, csütörtökön pedig alig 20 fokot mérhetünk. A változást eső is kísérheti: a szakértők szerint szerdától ismét számítani kell záporokra, zivatarokra.

A köpönyeg.hu előrejelzése szerint tehát a nyárias hangulat csak leköszönő vendég Baranyában – a hét közepére beköszön az őszies, hűvösebb, csapadékosabb idő.

 

