Katasztrófa: eltűnhet a Föld egyik legrégebbi állata

A rinocéroszok állománya drámaian csökken: a jávai rinocéroszból alig 50, a szumátrai fajtából pedig néhány tucat példány él − számolt be róla a koponyeg.hu. A vadorzás mellett a klímaváltozás okozta aszályok és legelőhiány is súlyosan veszélyezteti a populációkat. Ázsiában a szarvakat továbbra is gyógyhatásúnak hiszik vagy státuszszimbólumként vásárolják, ami a bűnszervezetek számára jövedelmező üzlet.

Sötét jövőkép: orrszarvú kihalás jöhet

Ugyanakkor van remény: Indiában és Nepálban az állomány az elmúlt évtizedekben négyszeresére nőtt, Afrikában pedig a fekete rinocéroszok száma is lassan növekszik. A szarv részleges eltávolítása és a helyi közösségek bevonása csökkenti a vadorzást. Tudományos újítások, mint a lombikbébi-terhességek, szintén segíthetnek a faj megmentésében.