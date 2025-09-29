1 órája
Katasztrófa: eltűnhet a Föld egyik legrégebbi állata
Rinocéroszok a kihalás szélén: a klímaváltozás és a vadorzás fenyegeti a fajokat. A szakemberek menthetik meg az orrszarvúkat.
A rinocéroszok állománya drámaian csökken: a jávai rinocéroszból alig 50, a szumátrai fajtából pedig néhány tucat példány él − számolt be róla a koponyeg.hu. A vadorzás mellett a klímaváltozás okozta aszályok és legelőhiány is súlyosan veszélyezteti a populációkat. Ázsiában a szarvakat továbbra is gyógyhatásúnak hiszik vagy státuszszimbólumként vásárolják, ami a bűnszervezetek számára jövedelmező üzlet.
Sötét jövőkép: orrszarvú kihalás jöhet
Ugyanakkor van remény: Indiában és Nepálban az állomány az elmúlt évtizedekben négyszeresére nőtt, Afrikában pedig a fekete rinocéroszok száma is lassan növekszik. A szarv részleges eltávolítása és a helyi közösségek bevonása csökkenti a vadorzást. Tudományos újítások, mint a lombikbébi-terhességek, szintén segíthetnek a faj megmentésében.
A szakértők szerint a kihalás nem törvényszerű, ha a védelem és a nemzetközi összefogás folytatódik.
A mesterségesen feltámasztott óriásfarkas kapcsán korábban a bama.hu is írt egy összefoglalót.
