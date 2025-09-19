szeptember 19., péntek

Vilhelmina névnap

20°
+24
+12
Őszi forróság: hétvégére visszatér a kánikula

Várható időjárás Baranyában (forrás: köpönyeg.hu)

Péntek

Túlnyomóan napos égbolt várható, nem lesz eső. A nappali felmelegedés erősödik, délután 24–29 fokot mérhetünk.

Szombat

Verőfényes, száraz időre készülhetünk. Csapadék nem valószínű. Hajnalban helyenként köd képződhet. A hőmérséklet 25 és 30 fok közé emelkedik.

Vasárnap

Kifejezetten nyárias, napfényes, szinte strandidő várható. Eső továbbra sem valószínű. A déli szél megélénkülhet. A délutáni csúcs 27–32 fok körül lesz, a déli tájakon hőség ígérkezik.

Orvosmeteorológia 

Számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik.

 

