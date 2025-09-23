Innen már nincsen visszaút: berúgja az ajtót az őszi időjárás!

A hétfői napsütéses, nyárias hangulatú időjárás után kedden délután komoly fordulat érkezik Baranya vármegyébe. Hajnalban még 9–11 fok közötti minimumokra ébredhetünk, délelőtt pedig csak fátyolfelhők jelzik a változást, a szél is mérsékelt marad. A délutáni órákban azonban északnyugat felől megérkezik a hidegfront és az igazi őszi időjárás, amely nagy területen élénk, olykor erős szelet hoz. A felhősödés fokozatos lesz, és vele együtt a záporos csapadék is megjelenik, bár számottevő mennyiségre nem kell készülni. A front érkezése előtt még 25–27 fokig emelkedhet a hőmérséklet, ám késő délutánra jelentősen visszaesik, estére pedig már 15 fok közelében alakulnak az értékek.

Hirtelen változás: megérkezik az őszi időjárás!

Fotó: Laufer László

Nincs visszaút, itt az őszi időjárás!

A változás tartósnak ígérkezik: a köpönyeg.hu előrejelzése szerint kedden még 24 fok körül alakulhat a csúcshőmérséklet, szerdán azonban már csak 21 fokig melegszik a levegő, csütörtökön pedig mindössze 19 fokot mérhetünk. Ráadásul a csapadék is gyakoribb lesz, így a nyárias melegnek végleg búcsút inthetünk. A héten tehát Baranyában is megkezdődik a valódi őszi időszak, amelyet hűvösebb reggelek, szeles délutánok és egyre több eső jellemez majd.