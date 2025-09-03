szeptember 3., szerda

Különleges időjárás várható idén ősszel

Érdemes felkészülnünk. Ilyen lesz az őszi időjárás a hosszútávú előrejelzések szerint.

A hosszútávú időjárás előrejelzés szerint a téli időjárás sem lesz kegyes hozzánk.

Az idei őszi időjárás eltérhet a megszokottól: a meteorológiai modellek szerint az átlagosnál enyhébb és jóval csapadékosabb hónapokra számíthatunk − írja cikkében a köpönyeg.hu. A hosszútávú időjárás előrejelzések ugyan nem mindig pontosak, de érdemes böngészni a radarképek és a grafikonok között.

őszi időjárás 2025
Az őszi időjárás eltérhet az előző években megszokottól, ugyanakkor csapadékból nem lesz hiány.
Fotó: Kovács Liliána / Forrás: MW

Enyhébb lesz az őszi időjárás 2025-ben

Szeptembertől novemberig a hőmérséklet több fokkal magasabb lehet a sokéves átlagnál. Ez azt jelenti, hogy a szezon nagy részében az átlagosnál melegebb, kellemesebb napokra készülhetünk, és a hideg, csípős őszi időjárás csak később érkezhet meg.

Csapadékosabb hónapok

Az előrejelzések szerint az őszi hónapokban a szokásosnál több eső érkezik. A bőséges csapadék kedvezhet a természetnek, mivel a nyári aszály okozta szárazságot enyhítheti, ugyanakkor az intenzív esőzések, őszi viharok helyenként villámáradásokat vagy magas vízállásokat is okozhatnak.

Mi állhat a változások hátterében?

A szakértők szerint a szokatlanul meleg és nedves ősz kialakulásában több tényező is közrejátszik. Egyrészt a légköri áramlások most kedveznek annak, hogy melegebb légtömegek érkezzenek térségünkbe, másrészt a nyugatról érkező nedves levegő fokozottan hozhat esőt.

Mikor jön a hideg idő?

A gazdálkodók számára a csapadék ugyan segítséget jelenthet a kiszáradt talaj regenerálódásában, de a túl sok eső már problémát is okozhat a mezőgazdaságban. A tél közeledtével pedig valószínűbb, hogy eső formájában hullik a csapadék, havazásra csak a magasabb hegyvidéki területeken lehet esély.

A közelmúltban a téli időjárás kapcsán is érkeztek jóslatok, erről korábbi cikkünkben számoltunk be.

 

