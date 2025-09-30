Te láttad? Újra megcsodálhattuk a ritka égi jelenséget!

Egyes beszámolók szerint hétfőn este kilenc és fél tíz között kezdett halványan derengeni a sarki fény, amely később szabad szemmel is észlelhetővé vált. A Visegrádi-hegység térségében korábban egy kettős szivárvány is feltűnt, mielőtt az aurora különleges színei beragyogták az eget.

Szépen indult a hét: sarki fény ragyogta be az éjszakai égboltot. Fotó: MW

Van esély vármegyénkben is megcsodálni a sarki fény szépségét?

Baranyában sem először fordult elő, hogy észlelhető volt a ritka fényjelenség: május 27-én a napkitörések hatására a vármegye magasabban fekvő pontjairól, például a Zengőről vagy a pécsi Misina-tetőről halvány vöröses árnyalatban mutatkozott meg az aurora borealis. A szakértők szerint hasonló jelenség ismét előfordulhat, amennyiben az időjárás és az égbolt tisztasága kedvezően alakul.

A megfigyeléshez érdemes fényárnyéktól mentes, magaslati pontokat választani. Baranyában a Zengő és a Misina mellett a Mecsek más kilátói is jó választásnak bizonyulhatnak. Ha derült marad az ég, az érdeklődők szabad szemmel is felfedezhetik a különleges fényeket, de fényképezőgéppel még intenzívebben rögzíthető a jelenség.