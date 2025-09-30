Szinte már halljuk a száncsengőt: így alakul az időjárás Pécs térségében

Az időjárás Pécs térségében és Baranya vármegyében így alakul: ma a reggeli szakadozottabb felhőzet melletti változó napsütést követően növekvő felhőzet, záródó felhőtakaró, itt-ott átmeneti szemerkélés ígérkezik. Délután felhős és napos időszakok váltakoznak.

A legvalószínűbb folytatás: szerdára az évszakos átlagnál több fokkal hidegebb, szeles és változó, időről időre felszakadozó felhőzet várható. Csütörtökön szeles, hűvös nap várható. Pénteken továbbra is szeles, hideg idő valószínű.