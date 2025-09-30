szeptember 30., kedd

Várunk vissza, nyár!

1 órája

Szinte már halljuk a száncsengőt: így alakul az időjárás Pécs térségében

Bama.hu

Az időjárás Pécs térségében és Baranya vármegyében így alakul: ma a reggeli szakadozottabb felhőzet melletti változó napsütést követően növekvő felhőzet, záródó felhőtakaró, itt-ott átmeneti szemerkélés ígérkezik. Délután felhős és napos időszakok váltakoznak.

A legvalószínűbb folytatás: szerdára az évszakos átlagnál több fokkal hidegebb, szeles és változó, időről időre felszakadozó felhőzet várható. Csütörtökön szeles, hűvös nap várható. Pénteken továbbra is szeles, hideg idő valószínű.

 

