Várunk vissza, nyár!
1 órája
Szinte már halljuk a száncsengőt: így alakul az időjárás Pécs térségében
Az időjárás Pécs térségében és Baranya vármegyében így alakul: ma a reggeli szakadozottabb felhőzet melletti változó napsütést követően növekvő felhőzet, záródó felhőtakaró, itt-ott átmeneti szemerkélés ígérkezik. Délután felhős és napos időszakok váltakoznak.
A legvalószínűbb folytatás: szerdára az évszakos átlagnál több fokkal hidegebb, szeles és változó, időről időre felszakadozó felhőzet várható. Csütörtökön szeles, hűvös nap várható. Pénteken továbbra is szeles, hideg idő valószínű.
