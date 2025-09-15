Ez várhat ránk a jövőben: ilyen lehet a 2026-os időjárás

Napsütéses szeptember 17-e: szép tavaszra számíthatunk a népi jóslások szerint? A népi időjárás-megfigyelések alapján olybá tűnik, hogy az idei tavasz derűs és kellemes lesz: szeptember 17-én, Lambert napján ugyanis napos időt ígérnek − csak délután érkezhetnek meg térségünkbe a hidegfronttal a viharok, záporok, zivatarok.

A téli időjárás 2026 első napjaiban még zord hideget hozhat, de a népi jóslat szerint a tavasz kellemes lehet.

Fotó: Kovács Liliána / Forrás: MW

Ilyen lesz időjárás 2026-ban?

A koponyeg.hu cikke szerint a hagyomány úgy tartja, ha ezen a napon szép az idő, akkor a következő tavasz is ilyen ragyogó lesz. Bár a modern meteorológia nem támasztja alá tudományosan ezeket a jóslatokat, az elődeink tapasztalatai gyakran meglepően találónak bizonyultak. Szerintük a mostani napsütés egy ígéretes tavaszt jelez előre – kellemes, napos napokkal.

