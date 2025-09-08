szeptember 8., hétfő

Hamarosan hidegebb levegő érkezhet

1 órája

Közeleg a tél? Ekkor törhet ránk a zimankó

Egyelőre még nem lesz szükség a sapka, sál párosra a cseresznyeszedéshez.

Bama.hu

A szeptember elején tapasztalt nyári forróság hamarosan véget érhet, mivel közeleg a lehűlés – számolt be róla a Köpönyeg. Először szeptember 11. körül érkezik egy hidegfront, amely északnyugat felől friss levegőt hoz, így a nappali hőmérsékletek visszaesnek a harminc fok alá. Bár a meleg idő rövid időre még visszatérhet, a hónap közepétől egyre inkább az őszi időjárás veszi át a helyét.

téli időjárás
A téli időjárás miatt még ráérünk aggódni, de a közeljövőben sem lesz rózsás a helyzet az előrejelzések szerint.
Fotó: Bús Csaba

Szeptember 16–17. után várható a döntő változás: ekkor az Atlanti-óceán térségében kialakuló anticiklon hatására északról hűvösebb légtömegek érkeznek, amelyek megakadályozzák a délről jövő meleg beáramlását. Ennek következtében a nappali csúcshőmérsékletek tartósan 25 fok alatt maradnak, és ezzel végleg búcsút inthetünk a nyárias napoknak. Az igazi ősz lassan megérkezik, friss reggelekkel és hűvösebb nappalokkal.

Ilyen lesz a 2025-ös téli időjárás

A közelmúltban már megjelentek az első jóslatok a várható téli időjárással kapcsolatban is. Lőrinc napja nem sok jót ígér nekünk a hideg hónapokra.

 

