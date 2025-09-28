2 órája
Már az első hó is leesett − megtudhatjuk, hogy milyen lesz az idei tél! (VIDEÓ)
Csapadékos és zord, vagy enyhe és száraz? Most megtudhatod, hogy milyen lesz a téli időjárás.
Európába már megérkezett az első hó: az olasz Alpok területén volt intenzív havazás.
Forrás: MW/Illusztráció
A hosszútávú időjárás előrejelzés már készen áll − ilyen lehet a téli időjárás 2025-ben a HungaroMet elemzései alapján. Az elmúlt tél különösen enyhének és rendkívül száraznak bizonyult Magyarországon. Az átlaghőmérséklet 1,3 °C-kal haladta meg az 1991–2020 közötti sokévi átlagot, így sorozatban a nyolcadik enyhe téli időszakot jegyezhettük fel. Az országos középhőmérséklet 1,6 °C volt a szokásos 0,3 °C helyett. Decemberben és januárban jelentős pozitív anomáliák mutatkoztak, míg februárban enyhe negatív eltérés tapasztalható. A nyugati és délnyugati területek melegebbnek bizonyultak, míg az Alföldön 1–2 °C közötti többlet volt jellemző. A magasabb hegyvidékeken azonban fagypont körüli vagy alatti átlagértékeket mértek.
Különösen alakult 2025 elején az időjárás
A tél során január második felében különösen erős enyhülés érkezett, több melegrekorddal: január 28-án például országosan 10,4 °C-os átlaghőmérséklet alakult ki, ami kiemelkedő érték a XX. század végétől számított mérésekben.
A csapadékhelyzet szintén rendkívül kedvezőtlen volt. Az országos összeg mindössze 66 millimétert tett ki, ami a sokévi átlag alig 57 %-a, így ez a tél az egyik legszárazabbként vonul be a feljegyzésekbe. Minden hónapban jelentős elmaradás mutatkozott: decemberben 44, januárban 35, februárban 48 %-kal esett kevesebb csapadék az átlaghoz képest. A legnagyobb mennyiséget a Bakonyban mérték, míg a legszárazabb térségekben alig 30 milliméter körüli értékek fordultak elő.
A hideg napok száma közel az átlaghoz illeszkedett, de a zord napok, illetve a valódi téli napok ritkák voltak. Országosan mindössze két olyan nap fordult elő, amikor a hőmérséklet –10 °C alá süllyedt, és alig kilenc nap, amikor a napi maximum 0 °C alatt maradt.
Összességében a 2024/2025-ös tél meleg és száraz jellege jól illeszkedik az utóbbi évek tendenciájába. A csapadékhiány és a rekordokat döntő enyhülések arra figyelmeztetnek, hogy az éghajlat változása egyre érzékelhetőbb, és hosszú távon komoly hatással lehet a vízháztartásra, a mezőgazdaságra és az ökoszisztémák működésére.
Hideg tél elé nézünk? A téli időjárás kapcsán lehetnek sejtéseink
A HungaroMet elemzéséből arra következtethetünk, hogy amennyiben marad a tendencia, úgy nem kell attól tartanunk, hogy idén nagyon zord lesz a téli időjárás, ugyanakkor azt se felejtsük el, hogy Baranya látott már a semmiből feltűnő áprilisi havazást is.
Olaszországi időjárás: az Alpokba megérkezett az első havazás
A napokban az első hó is leesett Európában, méghozzá az olasz Alpok területén. A szeptemberi havazás nem számít kuriózumnak errefelé, ám a mögöttünk hagyott forró nyári napok után furcsa arról olvasni, hogy valahol már leestek az első hópelyhek, ráadásul nem is kis mennyiségben.