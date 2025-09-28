Már az első hó is leesett − megtudhatjuk, hogy milyen lesz az idei tél! (VIDEÓ)

A hosszútávú időjárás előrejelzés már készen áll − ilyen lehet a téli időjárás 2025-ben a HungaroMet elemzései alapján. Az elmúlt tél különösen enyhének és rendkívül száraznak bizonyult Magyarországon. Az átlaghőmérséklet 1,3 °C-kal haladta meg az 1991–2020 közötti sokévi átlagot, így sorozatban a nyolcadik enyhe téli időszakot jegyezhettük fel. Az országos középhőmérséklet 1,6 °C volt a szokásos 0,3 °C helyett. Decemberben és januárban jelentős pozitív anomáliák mutatkoztak, míg februárban enyhe negatív eltérés tapasztalható. A nyugati és délnyugati területek melegebbnek bizonyultak, míg az Alföldön 1–2 °C közötti többlet volt jellemző. A magasabb hegyvidékeken azonban fagypont körüli vagy alatti átlagértékeket mértek.

A téli időjárás enyhének ígérkezik, legalábbis az elmúlt évek tapasztalatai alapján - derül ki a HungaroMet elemzéséből.

Különösen alakult 2025 elején az időjárás

A tél során január második felében különösen erős enyhülés érkezett, több melegrekorddal: január 28-án például országosan 10,4 °C-os átlaghőmérséklet alakult ki, ami kiemelkedő érték a XX. század végétől számított mérésekben.

A csapadékhelyzet szintén rendkívül kedvezőtlen volt. Az országos összeg mindössze 66 millimétert tett ki, ami a sokévi átlag alig 57 %-a, így ez a tél az egyik legszárazabbként vonul be a feljegyzésekbe. Minden hónapban jelentős elmaradás mutatkozott: decemberben 44, januárban 35, februárban 48 %-kal esett kevesebb csapadék az átlaghoz képest. A legnagyobb mennyiséget a Bakonyban mérték, míg a legszárazabb térségekben alig 30 milliméter körüli értékek fordultak elő.