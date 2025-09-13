Teljesen megbolondul hétvégére az időjárás: egyik nap kánikula, másik nap tarol a vihar

Várható időjárás Baranyában

Szombat

Eleinte sok napsütés várható, majd egyre több gomolyfelhő képződik, és estétől egyre többfelé alakulhat ki zápor, zivatar. 25 és 29 fok közé melegszik átmenetileg a levegő. A DK-i szél megélénkül.

Vasárnap

Délelőtt az erősen felhős égből többfelé alakulhat ki zápor, zivatar. Délután aztán nyugat felől csökken a felhőzet. A szél északnyugatira fordul és többfelé megélénkül, néhol meg is erősödik. 21-22 fok köré esik vissza a hőmérséklet - igazi kora őszi időnk lesz.

Hétfő

Fokozatosan csökken a felhőzet, egyre több napsütésre van kilátás. Az ÉNy-i szél is mérséklődik. 25 fok körül tetőzik a hőmérséklet.