Mai évfordulók
Teljesen megbolondul hétvégére az időjárás: egyik nap kánikula, másik nap tarol a vihar

A hétvége felemás időjárást tartogat, ugyanis szombaton még nyárias időben lesz részünk sok napsütéssel, majd vasárnap újabb hidegfront érkezik – írja a met.hu.

Teljesen megbolondul hétvégére az időjárás: egyik nap kánikula, másik nap tarol a vihar

Fotó: MW

Várható időjárás Baranyában

Szombat
Eleinte sok napsütés várható, majd egyre több gomolyfelhő képződik, és estétől egyre többfelé alakulhat ki zápor, zivatar. 25 és 29 fok közé melegszik átmenetileg a levegő. A DK-i szél megélénkül.

Vasárnap
Délelőtt az erősen felhős égből többfelé alakulhat ki zápor, zivatar. Délután aztán nyugat felől csökken a felhőzet. A szél északnyugatira fordul és többfelé megélénkül, néhol meg is erősödik. 21-22 fok köré esik vissza a hőmérséklet - igazi kora őszi időnk lesz.

Hétfő
Fokozatosan csökken a felhőzet, egyre több napsütésre van kilátás. Az ÉNy-i szél is mérséklődik. 25 fok körül tetőzik a hőmérséklet.

 

Orvosmeteorológia 

Számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik. (forrás: köpönyeg.hu).

 

