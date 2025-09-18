Újabb kánikulához vezet a most rajtoló felmelegedés

Esténként azonban - különösen ott, ahol még nem kapcsoltuk be a fűtést - érdemes elővenni a melegebb paplanokat, ugyanis csak egy két fokkal haladják meg a 10 fokot az éjszakai maximumok.

Csütörtökön gyengén felhős, napos időre van kilátás, esni sehol sem fog. Péntekre aztán már térségünk nagy részén derült, napos, késő nyáriasan meleg idő körvonalazódik 26-28 fokos maximumokkal. A hétvégére pedig már igazi strandidő ígérkezik, talán ez lesz az utolsó alkalom, hogy vízparti napozós programokat szervezzünk magunknak.

A napos időszakok viszont jó hatással lesznek hangulatunkra, közérzetünkre, de botor dolog lenne azt hinni, hogy ilyenkor már nem lehet leégni.