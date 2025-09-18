szeptember 18., csütörtök

Diána névnap

15°
+21
+11
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Még le is éghetünk

1 órája

Újabb kánikulához vezet a most rajtoló felmelegedés

Címkék#alkalom#strandidő#nap#program#hangulat

Csütörtökön 23 fokos maximummal indít, aztán öt nap múlva már 30 fok fölötti kánikulát jegyez a most startoló felmelegedés.

Kaszás Endre
Újabb kánikulához vezet a most rajtoló felmelegedés

Illusztráció

Forrás: Shutterstock

Fotó: Digihelion

Esténként azonban - különösen ott, ahol még nem kapcsoltuk be a fűtést - érdemes elővenni a melegebb paplanokat, ugyanis csak egy két fokkal haladják meg a 10 fokot az éjszakai maximumok.

Csütörtökön gyengén felhős, napos időre van kilátás, esni sehol sem fog. Péntekre aztán már térségünk nagy részén derült, napos, késő nyáriasan meleg idő körvonalazódik 26-28 fokos maximumokkal. A hétvégére pedig már igazi strandidő ígérkezik, talán ez lesz az utolsó alkalom, hogy vízparti napozós programokat szervezzünk magunknak.

A napos időszakok viszont jó hatással lesznek hangulatunkra, közérzetünkre, de botor dolog lenne azt hinni, hogy ilyenkor már nem lehet leégni.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu