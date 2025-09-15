Vasárnap elmaradt a nagy eső, most kiderül, hogyan tovább

Várható időjárás Baranyában (forrás: köpönyeg.hu)

Hétfő

Reggelre főleg délnyugaton képződik köd, mely a délelőtt folyamán feloszlik. Ezután napos, gomolyfelhős idő várható. 20-25 fok közötti kora őszi időnk lesz.

Kedd

A kezdeti napsütés után északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és délutántól egyre több helyen ered el az eső. Késő délutántól megerősödik a szél. 22 és 28 fok között mozoghat a hőmérséklet.

Szerda

Északnyugat felől csökken a felhőzet, felhőátvonulások várhatók, keleten egy-egy záporral. A szél DNy-ira fordul és megélénkül. 21-23 fok körüli értékeket mérhetünk.

Orvosmeteorológia

Hidegfronti hatás terheli szervezetünket. A megfigyelések szerint ilyenkor a szív-és érrendszeri betegeknél mellkasi fájdalom, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet, valamint a stroke kialakulásának kockázata is magasabb lehet. A frontra érzékenyeknél általános tünetként fejfájás, vérnyomás-ingadozás, szédülés jelentkezhet, valamint az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet, a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek.