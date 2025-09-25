szeptember 25., csütörtök

EufrozinaKende névnap

15°
+21
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Időjárás

1 órája

Vegyük elő a pulcsit, kifejezetten jól fog ma jönni!

Címkék#hőmérséklet#zápor#csapadék

Álmosító napok jönnek, olyanok, hogy önkéntelenül nyúlunk a pulcsi felé reggel, amikor az aznapi ruhákat válogatjuk.

Bama.hu
Vegyük elő a pulcsit, kifejezetten jól fog ma jönni!

Csütörtökön a rövidebb napos időszakok mellett gyakran lesz erősen felhős az ég és esőre, záporra főként reggel, kora délelőtt lehet számítani a térségben. A légmozgás nem lesz jelentős. Kora reggel 16, délután pedig 24 fok körül alakul a hőmérséklet.

De nézzünk kicsit előre is: pénteken még a felhőké lesz a főszerep, inkább csak rövid napos időszakok lehetnek. ugyanakkor csak helyenként fordulhat elő csapadék, az eső mellett záporok, egy-egy zivatar is kialakulhatnak. A keleties szél az ország több pontján is élénk lesz, szerencsére felénk nem. Kora reggel 9 és 16, délután 15 és 23 fok között alakul a hőmérséklet.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu