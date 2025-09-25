Vegyük elő a pulcsit, kifejezetten jól fog ma jönni!

Csütörtökön a rövidebb napos időszakok mellett gyakran lesz erősen felhős az ég és esőre, záporra főként reggel, kora délelőtt lehet számítani a térségben. A légmozgás nem lesz jelentős. Kora reggel 16, délután pedig 24 fok körül alakul a hőmérséklet.

De nézzünk kicsit előre is: pénteken még a felhőké lesz a főszerep, inkább csak rövid napos időszakok lehetnek. ugyanakkor csak helyenként fordulhat elő csapadék, az eső mellett záporok, egy-egy zivatar is kialakulhatnak. A keleties szél az ország több pontján is élénk lesz, szerencsére felénk nem. Kora reggel 9 és 16, délután 15 és 23 fok között alakul a hőmérséklet.