Viharokat, akár még jégesőt is hozhat a szombat!

A szeptember finoman szólva is szeszélyes: az elmúlt napokban visszatért a kánikula, de éjjel már fázunk, ha sarkig tárva nyitva hagyjuk az ablakot. Szombat sem lesz más: napközben ugyanis szép lesz az idő, bátran vállaljunk be kirándulást is akár, egy-egy kisebb szellő csak jobbá teszi a hangulatunkat.

Az előrejelzések szerint azonban szombat éjjel heves zivatarokra kell számítani, villámokkal, jégesővel és akár viharos széllökésekkel is. Ha tehát éjszaka is mindenképpen sétálnunk kell egyet, akkor kerüljük a szabadban lévő fák alatti tartózkodást éjféltájban!