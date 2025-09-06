szeptember 6., szombat

Zakariás névnap

2 órája

Viharokat, akár még jégesőt is hozhat a szombat!

Napközben napos, szép idő, este jég: fordulatos szombat vár ránk!

A szeptember finoman szólva is szeszélyes: az elmúlt napokban visszatért a kánikula, de éjjel már fázunk, ha sarkig tárva nyitva hagyjuk az ablakot. Szombat sem lesz más: napközben ugyanis szép lesz az idő, bátran vállaljunk be kirándulást is akár, egy-egy kisebb szellő csak jobbá teszi a hangulatunkat.  

Az előrejelzések szerint azonban szombat éjjel heves zivatarokra kell számítani, villámokkal, jégesővel és akár viharos széllökésekkel is. Ha tehát éjszaka is mindenképpen sétálnunk kell egyet, akkor kerüljük a szabadban lévő fák alatti tartózkodást éjféltájban! 

 

