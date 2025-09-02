Viharokkal, sőt, jéggel csap le ránk a szeptember

Kezdjük a jó hírrel: kedden sok napsütésre, meleg időre van kilátás, a csúcshőmérséklet 29 és 34 fok között alakul.

Délután azonban a Dunántúl fölé fátyolfelhők érkeznek, a gomolyfelhő-képződés is erőteljesebbé válik, és így záporok, zivatarok kialakulhatnak, amelyek akár jégesőben is végződhetnek. A délies szél többfelé élénk lesz.

A legjobban akkor járunk, ha a táskába egy esernyőt is bepattintunk – ugyan a jégtől az csak visszafogottan véd meg, de a szétázott ruhákat azért megúszhatjuk.