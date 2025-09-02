időjárás
1 órája
Viharokkal, sőt, jéggel csap le ránk a szeptember
Szép volt a hétfő, de a kedd már közel sem lesz ennyire vidám – az előrejelzések vihart jósolnak, és akár még jég is lehet.
Kezdjük a jó hírrel: kedden sok napsütésre, meleg időre van kilátás, a csúcshőmérséklet 29 és 34 fok között alakul.
Délután azonban a Dunántúl fölé fátyolfelhők érkeznek, a gomolyfelhő-képződés is erőteljesebbé válik, és így záporok, zivatarok kialakulhatnak, amelyek akár jégesőben is végződhetnek. A délies szél többfelé élénk lesz.
A legjobban akkor járunk, ha a táskába egy esernyőt is bepattintunk – ugyan a jégtől az csak visszafogottan véd meg, de a szétázott ruhákat azért megúszhatjuk.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre