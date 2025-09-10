38 perce
Zivatarok csaphatnak le Baranyára szerdán
Tőlünk délnyugatra ciklon alakul ki, amelynek áramlási rendszerében több hullámban valószínű csapadék. Lehűlésre nem kell készülni, a következő napokban is jellemzően 25 fok körül alakulnak a csúcsértékek – írja a met.hu.
Várható időjárás Baranyában
Szerda
Délnyugat felől erősen megnövekszik a felhőzet, és déltől egyre többfelé várható eső, zápor, zivatar. A déli szél megerősödik. 25 és 32 fok közötti értékeket mérhetünk.
Csütörtök
Délelőtt sokfelé várható eső, zápor, zivatar. Délután nyugat felől csökken a felhőzet, a Dunántúlon egyre több helyen kisüt a nap, de záporok még ekkor is lehetnek. 22-25 fok közé esik vissza a hőmérséklet.
Péntek
Napos, gomolyfelhős idő ígérkezik, keleten még elszórtan fordul elő csapadék. 26-27 fok körüli nyárias meleg jöhet.
Szombat
Változóan felhős idő várható, elszórtan záporokkal. 25-26 fok körüli mérsékelten meleg idő lesz.
Orvosmeteorológia
Számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik. (forrás: köpönyeg.hu).