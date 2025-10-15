A legszebb arcát mutatja ma az október, elő a fényképezőkkel!

Radnóti Miklós verse persze nem tér ki a részletekre, de mi megtesszük: eleinte erősen, majd közepesen felhős lesz az ég, és elszórtan alakulnak ki záporok. 11 és 16 fok közötti értékeket mérhetünk.

Számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik.