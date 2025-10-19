Vacoghatunk reggel – mi vár ránk később?

Hétfő hajnalban erősen felhős égbolt fogadja az ébredőket Baranya vármegyében, több helyen köd- és párafoltok nehezíthetik a látási viszonyokat. A hőmérsékleti minimumok 1 és 4 Celsius-fok között alakulhatnak, a hidegebb levegő főként a völgyekben gyűlhet össze. A délkeleti irányú szél ekkor még mérsékelt marad, így a reggeli órákban a csípős, nyirkos levegő határozhatja meg a hangulatot. Ám érkezik a derült idő.

Derült időre számíthatunk a hét legelső napján

Fotó: MW

A délelőtti órákban kitart a borongósabb idő, azonban a délkeleti szél ekkor már érezhetően megélénkül, friss érzetet hozva magával. A felhőtakaró fokozatosan felszakadozhat, jelezve a derűsebb időszak közeledtét. A látási viszonyok is javulnak, így a közlekedés biztonságosabbá válik.

Délután derült időre számíthatunk, érkezik a tavaszias időjárás!

Délutánra szinte teljesen kitisztul az ég, és hosszabb időszakokra is kisüthet a nap, zavartalan napsütésre van kilátás. A szél ekkor nyugatira fordul és mérsékelt marad. A maximumhőmérséklet 10 és 12 fok között alakul, ami enyhe, kora tavaszias érzetet adhat, különösen a napos tájakon.

Az esti órákban is folytatódik a derült idő, de a gyorsan csillapodó légmozgás és a tiszta égbolt hatására ismét párafoltok képződhetnek. A hőmérséklet lassan, de fokozatosan 5 fok alá süllyed éjszakára, ezért érdemes lesz vastagabb kabáttal készülni a késő esti sétákra.