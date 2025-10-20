Egyre melegebb lesz, a húsz fokot is megbökjük

Azt gondoltuk, hogy azért most már csak-csak bekacsint a hideg idő, erre tessék: az előrejelzések szerint a hét második felére már húsz fokot is eléri a higanyszál.

Hétfőn még többfelé fagyos lesz a reggel, a legalacsonyabb hőmérséklet -5 és +5 fok között alakul. Napközben nyugat, délnyugat felől megvastagszik a felhőzet, de csapadék nem várható. Keleten, északkeleten még kitart a derült, napos idő. A keleti, északkeleti tájak kivételével sokfelé élénk, északnyugaton erős lesz a délkeleti szél. Délutánra 11 és 17 fok közé melegszik a levegő.