Időjárás
2 órája
Egyre szebb lesz az idő, lassan kinn is teregethetünk
Nagyon úgy fest, hogy folytatódik a közepesen hihetetlen időjárás: úgy kezdjük a novembert, hogy akár húsz fok is lehet.
Miközben máskor ilyentájt már inkább a fagyponttal kacérkodunk, az idei év novembere magasan fog indítani: az előrejelzések szerint simán elképzelhető, hogy a hónap első napjaiban 20 fok lesz, és éjszaka sem megyünk 10 fok alá. Igaz, ma még megállunk 14-nél, holnap 15-nél, de a Halottak Napján már tényleg elég lesz egy kiskabát a temetőlátogatáshoz, a hétvégén meg a teraszon simán teregethetünk majd.
